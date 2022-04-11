Ukrayna'nın 'çok büyük operasyon bekliyoruz' açıklamasına Pentagon'dan 'sanmıyoruz' yorumu

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Oleksandr Motuzinyanik Rusya’nın Ukrayna'nın doğusunda çok büyük bir operasyon başlatmasını beklediklerini ifade ederek, "En yakın zamanda bu bölgelerde aktif savaşın başlamasını bekliyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise Ukrayna’nın doğusunda bir hareketliliğin olduğunu ancak söz konusu hareketliliğin bir operasyonu işaret ettiğini sanmadıklarını belirtti.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı’ndan adını vermeyen bir üst düzey bir yetkili ise, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde birliklerini güçlendirmeye ve ikmal sevkiyatına başladığını bildirdi. Pentagon yetkilisi, Donbass’taki ikmal çabalarına rağmen ABD’nin bunun bölgede yeni bir saldırının başlangıcı olacağına inanmadığını belirterek, bölgeye gönderilen Rus araçlarının komuta ve kontrol unsurlarıyla uçak ve piyade birimleri için destek personelinden oluştuğunu aktardı.

'Bilmiyoruz, ciddi bir sayı olabilir'

Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Mariupol'de 10 binden fazla sivilin öldüğünü, ölü sayısının 20 bini geçebileceğini söyledi. Boyçenko Rusya güçlerinin cesetlerden kurtulmak için Mariupol'a mobil ölü yakma ekipmanı getirdiğini iddia etti.

Konuya dair açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Kirby ise ‘‘Olabilir. Bilmiyoruz. Hâlâ çatışma sürüyor. Fotoğraflara bakarsanız sivil can kaybının ya da yaralanmaların olmayacağını söylemek akıl almaz bir durum olur. Ciddi bir sayı olabilir’’ dedi.