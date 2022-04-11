Ukrayna'daki savaşın 47. günü

Rusya'nın Donbass'ı koruma gerekçesiyle komşusu Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı 47. gününde devam ediyor.

Sekiz yıl önce Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Denis Puşilin, Donbass'taki özel harekatın yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'daki çözümün ancak askeri yolla olacağını söyleyen AB'nin Dış İşlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkeye askeri yardımın devam edeceği sözünü verdi. Borrell, Ukrayna ziyaretinin ardından gazetecilere "Artık Kiev'e istediğiniz kadar gidebilirsiniz" dedi.

Gün boyunca bölgeye dair gelişmeler bu haberde...

Fransa 6 Rus diplomatı 'gizli operasyon' yürüttükleri iddiasıyla sınır dışı etti

Fransa 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) çok uzun süren bir soruşturmanın ardından 10 Nisan Pazar günü Rus istihbarat servisleri tarafından topraklarımızda gizli bir operasyon yürütüldüğünü ortaya çıkardı" denildi.

Açıklamada "Diplomatik koruma altında faaliyet gösteren ve faaliyetleri ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğu kanıtlanan 6 Rus ajan istenmeyen kişi ilan edildi" ifadesine yer verildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "gizli operasyonun" ayrıntılarına dair bir bilgi verilmedi.

Biden Modi'den Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını artırmamasını istedi

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında bugün yapılan video konferans görüşmesini "yapıcı" olarak niteledi ancak ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını azaltmasını istediği Hindistan ile bu konuda bir uzlaşmaya varmadığı anlaşıldı.

Bugün yapılan video konferans görüşmesinde Biden ile Modi Ukrayna'daki savaşı ele alırken, ABD Hindistan'ın Rusya'dan petrol ve savunma ithalatını azaltmasını istemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Biden'ın görüşmede ABD yaptırımlarının etkisinin ne olacağı net bir şekilde belirttiğini kaydetti. Psaki "Herkesin bunlara (yaptırımlar) uymasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hindistan'ın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 1-2'sini Rusya'dan karşıladığını söyleyen Psaki "Aynı zamanda onlara (Hindistan'a) bunu çeşitlendirmeleri konusunda yardım etmekten memnun olacağımızı net bir şekilde belirttik" dedi.

Psaki "Başkan ayrıca Rusya'dan enerji ya da diğer emtia ithalatını hızlandırmanın ya da artırmanın Hindistan'ın çıkarına olmadığına inandığını açıkça belirtti" dedi.

ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatının yanısıra S-400 hava savunma sistemleri almasına da karşı çıktığı biliniyor.

Hindistan Başbakanı'nın Rus petrolü alımını düşürme sözü verip vermediği sorulan Psaki bu konuda açıklamanın Hindistan tarafından yapılmasını yeğlediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü "Yapıcı ve verimli bir görüşmeydi" dedi ve Hindistan ile ABD arasındaki ilişkiyi "hayati önemde" diye niteledi.

Çin: ABD kargaşayı kârı için kullanmaktan vazgeçmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin tüm ülkeleri Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulamaya zorladığını ve buna uymayanları bedel ödemekle tehdit ettiğini söyleyerek, "Ancak yaptırımlar gerilimin azaltılmasını sağlamadığı gibi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı içindeki dünyada yeni sorunlara sebep olacak" dedi.

Cao, "ABD, AB ülkelerinden Rusya ile ticari bağlarını kesmelerini isterken AB ile enerji ve güvenlik alanındaki bağlarını geliştiriyor. AB'ye Rus gazını ve petrolünü satın almayı bırakmalarını salık verirken kendisi satın almanın yollarını arıyor. ABD medyasındaki haberlere göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi Wall Street yatırımcılarının Rus şirketlerinin değeri düşen bonolarını ucuza almalarını sağladı" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Sözcüsü "Eğer ABD, gerçekten Ukrayna'daki gerilimi düşürmek istiyorsa kargaşayı kârı için kullanmaktan vazgeçmeli, barış görüşmelerini teşvik etmeli ve somut adımlarla barışı kolaylaştırmalı" değerlendirmesinde bulundu."

Borrell: AB, Ukrayna’ya silah sevkiyatını artıracak

Lüksemburg’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bakanlar, Ukrayna’daki durumu, ülkenin doğusundaki Donbass’ta çatışmaların güçlenme olasılığıyla ilgili endişeleri görüştü. Tüm bakanlar, Ukrayna’ya askeri dahil desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir” dedi.

“Ukrayna’nın savunma kabiliyetine odaklanmak gerekiyor. Bu şu anda Rusya’ya yaptırımlardan çok daha önemli” diyen Borrell, “Ukrayna’ya, kendini savunmasına yardımcı olmak için silah sevkiyatını artırmalıyız” diye ekledi.

Borrell ayrıca, petrol ve doğalgaza karşı yaptırım kararı alınmadığını belirtti.

Nehammer'den açıklama: Dostane bir ziyaret değildi

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki görüşmesinin yaklaşık 75 dakika sürdüğü belirtildi.

Nehammer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova ziyaretinin "dostane olmadığını" söyledi. Avusturya Şansölyesi, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde Buça ve diğer kentlerindeki "savaş suçları"nı gündeme getirdiğini kaydetti. Avusturya medyasının aktardığına göre Nehammer görüşmede "tüm bunların sorumlularının hesap vereceğini" dile getirdi.

Nehammer, Putin'in Novo-Ogaryovo'daki resmi konutunda yaptığı görüşmeye ilişkin "doğrudan, açık ve zorlu" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Nehammer, Putin'e AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının yürürlükte kalacağını ve hatta sertleşeceğini söylediğini belirtti.

Dört yerleşim yerini Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı

Rusya-Ukrayna savaşının 47. gününde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Romanivka'da yerleşim yerlerini Kiev'e bağlayan geçici bir köprü açıldığını duyurdu.

Buça, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan Irpin Nehri üzerindeki köprü için "50'den fazla kişinin 5 gün boyunca aralıksız şekilde çalıştığını" belirten Timoşenko, köprünün 245 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğunu kaydetti. Timoşenko, "Rus askerlerinden kurtarılan şehirlere insani yardım ve inşaat malzemelerinin ulaştırılmasını hızlandıracaklarını" söyledi.

DHC: Mariupol limanının kontrolünü ele geçirdik

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol limanının DHC güçlerinin kontrolüne geçtiğini iddia etti.

Lavrov: Borrell'in sözleri oyunu değiştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in 'Bu savaş, savaş alanında kazanılacak' sözlerinin 'oyunu değiştirdiğini' söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Bu savaş, savaş alanında kazanılacak" sözlerini ve Kiev'in silahlandırılmasına devam edeceklerine yönelik açıklamasını Avrupa politikasında "çok ciddi bir u-dönüşü" olarak niteledi.

ABD'nin liderliğinde AB'nin ve Batı'nın Rusya'yı "son sindirme" hamlesi için Ukrayna'yı bir atlama tahtası olarak kullandığını söyleyen Lavrov, Borrell'in askeri çözüme ilişkin sözlerinin "oyunu değiştirdiği" kaydetti.

Lavrov AB'nin diplomasisini temsil eden Borrell'in belirli bir çatışmanın özellikle askeri yollarla çözülebileceğini söylemesinin "alışılmışın dışında" olduğunu belirtti. Lavrov Borrell'in bu açıklamayı ya "kişisel birikim" nedeniyle ya "dil sürçmesi" veyahut da "kimsenin ona talimat vermediği bir şeyi ağzından kaçırması" ile yaptığını öne sürdü.

Josep Borrell'in bu sözlerinin "oyunu belirgin bir biçimde değiştirdiğini" söyleyen Lavrov "Çünkü Avrupa Birliği daha önce hiçbir zaman askeri bir örgüt olarak davranmadı" dedi.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile müzakerelere devam etmemek için bir neden görmediklerini ancak bir sonraki müzakere turunda askeri harekatı durdurmayacaklarını söyledi.

Hırvatistan, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğindeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zagreb Büyükelçisinin "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırganlığın ve çok sayıda suçun en güçlü şekilde kınandığının" ifade edilmesi için Bakanlığı çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya büyükelçisine Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini acilen durdurması, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesi, siviller için acil tahliye yolları ve insani yardım sağlanması çağrılarının iletildiği aktarıldı. Görüşmede, Rusya'nın Hırvatistan Büyükelçiliği'ndeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personelinin "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Hırvatistan'dan ayrılmalarının istendiği kaydedildi.

Nehammer İstanbul üzerinden Moskova'ya uçtu

Gazeteci Yazar Ertuğrul Özkök Avusturya Şansölyesi Nehammer'in dün THY uçağıyla İstanbul'a geldiğini ve bu sabah İstanbul'dan THY uçağıyla Moskova'ya gittiğini yazdı. Özkök yazısında "Avusturya devlet yetkililerinin özel uçağı yok ve ekonomi sınıfında seyahat ediyorlar. Devlet kültürü böyle. Bu yazıyı yazmamın amacı, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı olumlu rolü anlatabilmek… Çünkü Moskova’ya Avrupa’dan tek gidiş yolu İstanbul. Moskova bütün Avrupa)ya İstanbul kapısından bağlanabiliyor sadece" ifadelerine yer verdi.

Kremlin: Nehammer ile Putin'in görüşmesi başladı

Güncelleme: 16.20

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'da. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Nehammer ile Putin'in görüşmesi başladı.

Güncelleme: 13.35

Rusya Savunma Bakanlığı, Sağ Sektör grubunun üst düzey isimlerinden Taras Bobaniç'in öldürüldüğünü söyledi.

Moskova, öldürdüğünü açıkladığı Taras Bobaniç'i 2014'te başlayan çatışmalar sırasında doğu Ukrayna'da yüzlerce sivilin ölümüne neden olmakla suçluyordu.

Rusya, Slovakya'dan Ukrayna'ya verilen S-300'leri vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı günlük brifinginde Kalibr füzeleriyle Slovakya'dan Ukrayna'ya teslim edilen S-300 uçaksavar sistemlerini imha ettiklerini açıkladı.

Öte yandan açıklamada Herson bölgesinde bir Mi-24 Ukrayna askeri helikopterinin düşürüldüğü, Velikaya Novoselovka'daysa Buk-M1 uçaksavar füze sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin onarım üssünün yok edildiği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerininse, İzyum köyü yakınlarında iki Ukrayna Su-25 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana "Ukrayna ordusuna ait 129 uçak, 99 helikopter, 243 S-300, Buk-M1, Osa AKM füze savunma sistemi, 441 insansız hava aracı, 2079 tank ve başka zırhlı muharebe araçları, 239 çok namlulu roketatar sistemi, 909 topçu sistemi ve 2003 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Mariupol limanının 5'te 4'ü Donetsk birliklerinin elinde

Donetsk milislerinin sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol'daki limanın yüzde 80 oranında ellerine geçtiğini söyledi.

Basurin, ayrıca son üç gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne yaklaşık 900 top mermisi atıldığını söyledi.

Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bildirdiğine göre, Novoaydar köyünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir füze saldırısının ardından dokuz ev yıkıldı.

Vurulan Ukrayna İHA'sı yerleşim yerine düştü

Kırım'ın kuzeyindeki Taviçeskiy köyündeki iki evin çatıları ve pencereleri Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşmesi sonucu hasar gördü. Hava savunması tarafından vurulan İHA'nın düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yaralı militanlar Almanya'ya gidecek

Almanya devlet haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, Alman silahlı kuvvetleri Bundeswehr, yaralı Ukraynalı militanları Almanya'ya taşımak için özel bir uçuş hazırlıyor.

Yeni Zelanda'dan Kiev'e silah

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avrupa'ya bir adet C-130 Hercules nakliye uçağının yanı sıra Ukrayna'ya askeri yardımın taşınması ve dağıtımında görev alacak 50 askeri personel yollayacaklarını duyurdu.

Ardern, Kiev'e çeşitli alanlarda 8,8 milyon dolar askeri yardım tahsis edeceklerini söyledi.

Güney Kore Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti

Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, 8 Nisan'da Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'ya öldürücü silah teslimatı konusunun tekrar gündeme geldiğini söyledi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre Sözcü, "Suh, güvenlik durumumuz ve ordumuzun hazır olma durumu üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, Ukrayna'ya öldürücü silah sistemleri temin etmenin sınırları olduğunu açıkladı" dedi.