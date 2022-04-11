Rusya: Ukrayna'da üst düzey neo-Nazi komutanı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, komandolarının Ukrayna'daki neo-Nazi Sağ Sektör grubunun önde gelen bir üyesini öldürdüğünü iddia etti.

Moskova, öldürdüğünü açıkladığı Taras Bobaniç'i 2014'te başlayan çatışmalar sırasında doğu Ukrayna'da yüzlerce sivilin ölümüne neden olmakla suçluyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir Rus keşif ekibinin Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzium şehrinin yaklaşık 5 km güneyinde devriye gezerken üst düzey neo-Nazi'yi öldürdüğü söylendi. Bakanlık, Bobaniç'in Sağ Sektörün rezerv operasyonlardan sorumlu komutan yardımcısı olduğunu öne sürdü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Sağ Sektör, neo-Nazi'nin Cuma günü İzium yakınlarında öldürüldüğünü söyledi.