Ukrayna'nın büyükelçisi, İsrail'den 'Demir Kubbe' istedi: 'Desteğiniz lafta kaldı'

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniçuk, İsrail yönetiminin Ukrayna'daki askeri harekâta ilişkin tutumunu eleştirdi.

Korniçuk, bugün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in, Demir Kubbe hava savunma sistemi tedariki olmak üzere daha fazlasını yapması gerektiğini savundu.

Büyükelçi, "Rusya vatandaşlarımızı katlederken İsrail hükümeti, konforlu alanında kalmaya devam ediyor ve Ukrayna'ya asgari savunma yardımını sağlamaktan bile kaçınıyor" ifadelerini kullandı.

'İsrail, vatandaşlarını Hamas'tan nasıl koruyorsa biz de öyleyiz'

İsrail'den Demir Kubbe ve benzeri savunma araçları talep ettiklerini kaydeden Korniçuk, şöyle devam etti:

"İsrail, Gazze'de yaşayanları Hamas'ın ateşinden koruduğu gibi biz de kadınlarımızı, çocuklarımızı ve erkeklerimizi, hayatlarını tehlikeye atan bombardımandan korumalıyız. İsrail halkının bize karşı empati ve sıcaklık gösterdiğini hissediyoruz. Hükümet de empati gösteriyor ama sadece lafta. İş eylemlere gelince her şey farklı."

Diğer yandan Tel Aviv yönetiminden koruyucu kask ve yelek istediklerini ve bunların yüzde 10 kadarını alabildiklerini dile getiren Korniçuk, yine İsrail'den ampute olan askerler için yardım istediklerini belirterek, "İsrail, bize bunda bile yardım etmekte acele etmiyor. Bazı ülkeler şimdiden bu durumdaki yüzlerce askeri kabul etti" diye konuştu.