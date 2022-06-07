İsrail'de Başbakan Bennett'e olan destek azalıyor

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yayınlanan aylık İsrail Sesi Endeksi'nde İsrail vatandaşlarına Başbakan Naftali Bennett'in liderliği ve ülkenin içerisinde bulunduğu durum hakkındaki görüşleri soruldu.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, ankete katılanların üçte birinden azı Mart 2021 seçimlerinde destekledikleri partiye yeniden oy vereceklerini söylerken, İsraillilerin çoğu ülke içindeki gerilimlerin daha da kötüleştiğine inanıyor.

Mevcut ekonomik durum hakkında düşünceleri sorulduğunda ise muhalefet partilerine oy verenlerin yüzde 75'i ve iktidardaki koalisyon partilerine oy verenlerin yüzde 30'u durumun iyi olmadığını belirtiyor.

Ankette ayrıca tartışmalı Ulus-Devlet Yasası'na ilişkin bir soru da yer alıyor. Yahudi İsrailliler arasında bu yasaya olan desteğin yüzde 46,5'ten yüzde 36'ya düşmesi ve Arap İsrailliler arasındaki desteğin yüzde 85'ten yüzde 90'a yükselmesi dikkat çekiyor.

Son olarak, İsraillilerin çoğunun Bennett hükümetinin altı ay içinde çökeceğini öngörmesi de bir diğer çarpıcı sonuç olarak öne çıkıyor.

Ulus-Devlet Yasası

2018'de İsrail parlamentosundan geçen Ulus-Devlet Yasası, İsrail'in "Yahudi ulusunun sahip olduğu tarihi anavatan" olduğunu savunuyor. Yasaya göre, İsrail devletinde kendi kaderini tayin hakkı yalnızca Yahudi ulusuna ait.