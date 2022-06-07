İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.
SANA'nın haberine göre İsrail'in Şam'ın güney kırsalındaki hedeflere yönelik saldırısına Suriye hava savunma sistemleri karşılık verdi.
Ajansa konuşan bir askeri kaynak, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden düzenlenen hava saldırısının saat 23.18'da başladığını, Şam'ın güneyinde belirli noktaların hedef alındığını ve Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunluğunu düşürdüğünü söyledi. Aynı kaynak, saldırının maddi hasara yol açtığını kaydetti.