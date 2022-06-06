Rusya: Türkiye'nin Suriye operasyonunu takiben İdlib'deki militanlar daha da aktif oldu

Rusya'nın Suriye'deki Savaşan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Oleg Juravlev'in Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların faaliyetlerinde bir artış olduğunu söyledi.

Juravlev, "Türk liderliğinin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyonun başlamasına ilişkin açıklamalarının arka planında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, durumu ağırlaştırmayı amaçlayan yasadışı silahlı grupların faaliyetlerinde bir artış gördü." dedi.

Gerginliği azaltma bölgesinde faaliyet gösteren cihatçı militanların "elebaşılarının rezerv oluşturduğunu ve eğitim ve muharebe faaliyetlerini yoğunlaştırdığını" söyleyen Juravlev, Halep ve İdlib'de çok sayıda saldırı kaydettiklerini ekledi.