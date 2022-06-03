Rusya: Türkiye’nin Suriye’deki durumu kötüleştirecek eylemlerden uzak durmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de "tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek" eylemlerden kaçınmasını umduklarını belirtti.

Sputnik'te yer akan habere göre, bakanlığın açıklamasında, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyonla ilgili haberleri endişeyle karşıladık. Ankara’nın, Suriye’de onsuz da zor olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte Türkiye’nin, ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Bu bağlamda, Suriye-Türkiye sınırında güvenilir güvenliğin sağlanmasının ancak sınıra Suriye ordu birliklerinin konuşlandırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.