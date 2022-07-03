Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye Kiev'in talebi üzerine Rus gemisine el koydu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Türkiye gümrük makamlarının Kiev’in talebi üzerine Ukrayna’ya ait tahıl taşıyan bir Rus kuru yük gemisine el koyduklarını ileri sürdü.

Reuters’ın haberine göre Ukraynalı Büyükelçi Bodnar, “Şu anda gemi limanın girişinde demirlemiş durumda, Türk gümrük makamları tarafından alıkonuldu” iddiasında bulundu.

Bodnar ayrıca geminin akıbetinin yarın yapılacak soruşturma sonucu açıklığa kavuşacağını sözlerine ekledi.

Diğer yandan Türkiye gümrük idaresinden bir yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Gemi burada, ancak herhangi bir netlik yok, somut bir karar alınmadı. Talep yöneltildi, soruşturma sürüyor. Şu anda size söyleyebileceğim her şey bu” ifadelerini kullandı.