Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Saldırı ihtimali var

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamada bulundu, "Saldırı ihtimali var" dedi.

"Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli" diyen Bodnar, "Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir" ifadesini kullandı.