'Ukrayna'nın adaylığı için AB içerisinde tam bir görüş birliği var'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesi gerektiğini söylemişti. Von der Leyen'in açıklamalarının ardından, AB'nin bu hafta iki ülkenin adaylık statülerinin değerlendirilmesi için toplanacağı açıklandı.

AP'nin haberine göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu açıkladı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, Ukrayna'nın adaylığı teklifine karşı olan tek bir ülke dahi bulunmadığını söyledi.