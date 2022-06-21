'Ukrayna'nın adaylığı için AB içerisinde tam bir görüş birliği var'

AB'nin Ukrayna'ya adaylık statüsü için toplanacağı zirvenin öncesinde, Fransa'dan yapılan açıklamada AB'nin Ukrayna'nın 'aday ülke' statüsü için görüş birliğinde olduğu söylendi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesi gerektiğini söylemişti. Von der Leyen'in açıklamalarının ardından, AB'nin bu hafta iki ülkenin adaylık statülerinin değerlendirilmesi için toplanacağı açıklandı.

AP'nin haberine göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu açıkladı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, Ukrayna'nın adaylığı teklifine karşı olan tek bir ülke dahi bulunmadığını söyledi.

Haber

AB Komisyonu Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti