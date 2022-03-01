Ukraynalı yetkili, ülkenin 57 milyar dolarlık dış borcunun silinmesini istedi

Ukrayna Hesaplar Odası başkanı Valeriy Patskan, uluslararası alacaklıların Rusya'nın ülkedeki saldırısı ışığında Ukrayna'nın dış borcunu silmeleri gerektiğini söyledi.

Ukraynalı yetkili Facebook paylaşımında, “Rus saldırganlığının Ukrayna'da neden olduğu yıkımın boyutu devasa! Bunun ışığında, dış alacaklılarımızdan Ukrayna'nın borçlarını silmeleri istenmelidir. Bugüne kadar dış borç 1,6 trilyon grivna veya 57 milyar dolardan fazla" dedi.

Patskan, “Uluslararası finans kuruluşları borç politikasını gözden geçirmeli ve Ukrayna'nın borçlarını sıfırlamalı!” çağrısında bulundu.

Ukrayna, 1992'de Uluslararası Para Fonu'na üye oldu ve ülkeye Batılı dış pazarlara açmayı amaçlayan ekonomik reformlar yapmasını gerektiren on milyarlarca dolarlık koşullu kredi verildi. Bu reformlar, geniş çaplı yolsuzluk ve özelleştirmelerin önünü açarak ülkeyi 30 yıl içinde Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri haline getirdi.

Ukrayna'nın IMF'ye 5 milyar doların üzerinde borcu bulunuyor. Bu borcun 2,3 milyar doları Uluslararası Kalkınma Bankası'na geri kalanlarıysa ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Almanya ve Japonya'ya dönük. Ülkenin borçlarının yaklaşık dörtte üçü ABD doları cinsinden ve Ukrayna Grivnası'nın dolar karşısındaki değeri süren savaş nedeniyle son işlemlerde tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.