Ukraynalı yetkili: Polonya sınırındaki askeri üsse saldırıda 35 kişi öldü

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın askeri üssü Yavoriv'e Rusya güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 35'e çıktığı iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre Lviv bölge valisi Maksim Kozitskiy üsse yaklaşık 30 füzenin atıldığını ve bazı füzelerin engellendiğini söyledi. Kozitskiy'in saldırıda en az 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını iddia ettiğini duyuran Reuters bu açıklamanın doğrulanamadığını bildirdi.

Öte yandan Ukrayna vurulan üssün daha önce yabancı askerlerin Ukraynalı askerleri eğitmek üzere kullandığını duyurdu. Bir NATO yetkilisi saldırı sırasında üste NATO personelinin bulunmadığını söyledi.

İngiltere Polonya sınırına yaklaşık 25 km uzaklıktaki üsse saldırının çatışmada "belirgin bir tırmanış"ın göstergesi olduğu açıklamasını yaptı.

Kremlin konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü de bugünkü açıklamasında bu saldırıya değinmedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Rusya Lviv yakınlarındaki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne saldırdı. Orada yabancı eğitmenler çalışır. Kurbanlar hakkındaki bilgi netleştiriliyor" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada saldırı anında üste yabancı eğitmen olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, "Resmi verilere göre askeri noktaya 30 roket saldırısı düzenlendi. Uçaklar Saratov’dan (Rusya) kalkarak Karadeniz üzerinden geldi. Saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bir kısmı hastanelere götürüldü" demişti.