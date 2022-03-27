Ukraynalı yetkili: Müzakerelerin bir sonraki turu Türkiye'de yapılacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacağı belirtildi.

Açıklama Ukrayna müzakere heyeti üyesi David Arakhamia'dan geldi.

Facebook'tan açıklama yapan Arakhamia "Bugünkü video görüşmelerinde iki heyet arasındaki bir sonraki canlı oturumun Türkiye'de 28-30 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak" diye belirtti.

Rusya'nın müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy ise Telegram'dan yaptığı açıklamada Ukrayna ile müzakerelerde yeni turun yüz yüze yapılacağını, bu turun 29-30 Mart'ta gerçekleşeceğini söyledi.