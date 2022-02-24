Ukraynalı vekillerden Zelenskiy'e çağrı: Putin'le müzakereleri hemen başlatın

Ukraynalı bir grup milletvekili, Facebook üzerinden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e hitaben bir mesaj paylaşarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le müzakereleri hemen başlatma çağrısı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre vekiller, "Rusya Devlet Başkanı'yla akan kanın durması ve bir anlaşma imzalanması hakkında müzakereleri hemen başlatmanız talebiyle size başvuruyoruz" dedi.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya da seslenen vekiller, Rusya Federal Meclisi'nin her iki kanadıyla stratejik istişarelerin yapılması için grup kurulmasını önerdi.