Zaharova: Bu savaşın başlangıcı değil, savaşın sonu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya ile diyaloğu kestiğini belirten Zaharova, Ukrayna'daki savaşın sekiz yıldır devam ettiğini belirterek, Rusya'nın şu anki eylemlerinin savaşın bitirilmesi için bir girişim olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, "Batılı ortaklarımız şimdi histeriye kapılmışken, nedense çok önemli bir şeyi unutup yıllardır bütün günahlarında olduğu gibi bizi suçlamaya kalkıyorlar. Özellikle de kendileri müzakere sürecine yönelik tüm seçenekleri kapatmışken" dedi.

ABD Rusya ile görüşmeyi reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın birkaç güç önceye kadar bugün Cenevre'de bir araya gelmesi planlanıyordu. Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasının ve Donbass'a asker konuşlandırmasının ardından, ABD tarafı görüşmeye katılmayacağını duyurmuştu.

Rusya'nın ABD'nin aldığı bu kararı diyaloğun reddi olarak tanımladığını belirten Zaharova, "Ayın 24’ünde Rusya ve ABD heyetleri arasında Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde Cenevre’de görüşmeler planlanıyordu. Bu görüşme süreci için hazırlık yapılıyordu, Rusya katılacağını bildirmişti. ABD’yle hem Büyükelçilikler üzerinden hem de başka şekillerde temas halindeydik, ancak Rusta heyetinin uçuşuna birkaç saat kala, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den bir mesaj aldık” dedi.

Rossiya 24 ve Rus NTV kanallarına konuşan Zaharova, "Bu dün, yani doğrudan operasyonun başlamasından önce oldu" dedi.

Kendi çıkarlarımız üzerinde hareket edeceğiz

Batı'nın yaptırımlarına karşılık vereceklerini belirten Zaharova, Rusya'nın kendi çıkarları üzerinden hareket edeceğini belirterek, "Mevcut senaryonun daha kötü gelişmesini önlemeyi, yıllardır süren savaşı bitirmeyi" planladıklarını açıkladı.

Zaharova, müzakere sürecini sonlandıran tarafın ABD olduğunu belirterek, "ABD’nin mesajı, operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir" dedi.

Savaş sekiz yıldır vardı, şimdi bitiyor

Zaharova, savaşın sekiz senedir devam ettiğini hatırlatarak, "Savaşın bugün başladığını söyleyenler yalan söylüyor. Savaş sekiz yıldır var, Rusya diplomatik ve siyasi tüm çabaları gösterdi. Bugün başlayan operasyon savaşın başlangıcı değil, bu savaşın felaket niteliğinde bir senaryoya evrilmesini önleme girişimi, elbette devam edan savaşın bitirilmesi de" diye ekledi.

Ukrayna ve nükleer silahlar

Zaharova, "Ukrayna’nın nükleer silahlarının olmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Avrupa bir düşünmeli. Kiev’in nükleer silahlara geri dönebileceği açıklaması durumu alt üst etti. NATO’daki toplantılarda birilerinin bunları düşünmesi harika olurdu" diyerek Ukrayna'nın nükleer silah açıklamalarını hatırlattı.

Zaharova, Batı'nın yıllardır Ukrayna'da silah depoladığını, "Yıllardır Ukrayna’yı silahla oldurdular. Bunlar neden gitti? Cevap açık, bir gün patlatılmaları için" diye belirtti.