Ukraynalı vali: Hainleri idam edeceğiz, bunun için gizli birlik kurduk

Ukrayna'nın Mikolayiv (Nikolayev) Oblastı Valisi Vitaliy Kim, "hainleri ortadan kaldırmak için" gizli bir birlik oluşturulduğunu ifade ederek, Rus güçleriyle işbirliği yapan vatandaşlarının yargısız infazla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Perşembe günü Ukrayna 24 TV'ye konuşan Kim, bir kısmı Rusya'nın kontrolüne geçen Herson'da 20 Nisan'da vurularak öldürülen Rusya yanlısı bir blog yazarına ilişkin “Herson'un Ukrayna olduğunu” ve “orada gerilla savaşçıları olduğunu” söyledi.

RT'nin aktardığına göre ayrıca Kim, “hainlerin idam edileceği” konusunda uyardı ve “bu sözden korkmadığını” ekledi. Kim "hainleri ortadan kaldıracak özel bir kuvvetin" gizli bir birim olarak halihazırda çalışmakta olduğunu ifade etti.

Vali ayrıca, Ukrayna'nın özel servislerinin hemen hemen herkesin izini sürmesine izin veren üstün teknoloji ve bilişim teknolojileri kabiliyetleri geliştirdiğini söyleyerek “kimsenin adaletten saklanamayacağını” ifade etti.