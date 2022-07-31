Ukraynalı tahıl tekeli patronu Rusya'nın saldırısında öldü

Ukrayna'nın en büyük tarım şirketlerinden biri olan Nibulon'un kurucusu ve sahibi Oleksiy Vadaturski ve eşinin, bugün Rusya'nın Mikolayiv bölgesine yönelik saldırısında öldüğü açıklandı.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, çiftin dün gece süren yoğun bombardıman altında olan Mikolayiv'deki evlerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Nibulon şirketi daha çok buğday, arpa ve mısır üretim ve ihracatı üzerinde faaliyet gösterirken, şirketin kendi filosu ve tersanesi de bulunuyor.