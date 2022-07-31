Ukrayna tahıl koridorunda gelişme: 'İlk gemi yarın yola çıkabilir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk geminin yarın yola çıkabileceğini açıkladı. İbrahim Kalın, "Müzakereler sürüyor. İlk geminin yarın sabah yola çıkma ihtimali gözüküyor" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'da bloke durumdaki tahılın çıkarılması için yapılan görüşmeler sonucu Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da tahıl sevkiyatı için anlaşmalar imzalanmıştı. Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasından saatler sonra Rus güçlerinin Odessa'yı vurması, sürecin başlamasını geciktirirken Rusya, saldırının sevkiyatı etkileyecek altyapıyı hedef almadığını söylemişti.

Varılan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da açıldı.