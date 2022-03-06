Ukraynalı müzakereci 'anlaşmanın neredeyse imkansız olduğu' başlıkları açıkladı

Rusya ile müzakerelerde Ukraynalı heyette yer alan müzakereci David Arahamiya, her iki tarafın diyalogdan ve müzakerecilerin birbirilerine kulak vermelerinden hoşnut olduğunu belirtti.

Arahamiya, “Bildiğim kadarıyla iki grup da en azından birbirine kulak verdiği, farklı konularda yoğun tartışmalar yürüttüğü için her iki taraf da memnun” diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre tarafların bir türlü anlaşma sağlayamadığı konuları da dile getiren Arahamiya, “Anlaşmanın neredeyse imkansız olduğu iki kısım ise Kırım ve sözüm ona iki cumhuriyet, Rusya bağımsızlıklarını tanımamızda ısrar ediyor, ancak onlar Ukrayna'nın bir parçası, elbette bu pozisyon Ukrayna toplumu için kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sürecin hızlı ilerlemesinden bahsetmenin şimdi mümkün olmadığını söyleyen müzakereci, “Şartların üzerindeki çalışma 7/24 devam ediyor, bu zor, fakat yine de ilerleme kaydediyoruz” dedi.