Ukraynalı göçmenler maddi yetersizlikler sebebiyle evlerine dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı göçmenlerin maddi yetersizlikler nedeniyle geri dönmeye başladığı, bazı Ukraynalıların çatışmaların ön cephelerinde yer alan evlerinde yaşamaya devam ettiği aktarıldı.

The Guardian'ın haberine göre, Ukraynalılar göç ettikleri kentlerde barınma ve iş olanaklarındaki yetersizlikler nedeniyle geri dönüyor. Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentine oğlu Danylo'yla geri dönen Svitlana, savaştan ikinci kez kaçtıklarını, eşinin şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yetkililerin tazminat talebini reddettiğini söyledi.

'Bana ev verseler de bir ay sonra sokaklarda olacağım'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Dnipro kentinde bir süreliğine kilisede kaldıklarını belirten Svitlana, kentteki kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. Ukraynalı göçmen, “Dnipro'da bir oda için 300 sterlin istiyorlar, bu gerçekçi değil. Yerinden edilip üç aydır destek bekleyen insanlar tanıyorum. Bu dünyada her şey parayla ilgili" diye konuştu.

Habere göre, Kramatorsk'tan Ukraynalı askerler aracılığıyla Sloviansk'a geri dönen Svitlana, 4 Temmuz'dan beri evinin yanındaki bir fabrikanın bodrum katında yaşadığını söyledi. Son 10 günde dört kez dışarı çıkabildiklerini belirten Svitlana, bölgede yaklaşık altı haftadır su ve gaz olmadığını, buna rağmen bazı komşularının da kasabayı terk etmediğini ifade ederek "Nereye gidelim? Bana ev verseler de bir ay sonra sokaklarda olacağım. Burada tanıdığım insanlarla birlikte kalmayı tercih ederim" dedi.

Maaşlar önce düştü, sonra tamamen kesildi

Svitlana, kentteki dükkanını çatışmalar nedeniyle kapattığını bu nedenle bir geliri olmadığını ifade ederken kentteki psikiyatri hastanesinde çalışan Natalia ise maaşının ilk önce 180 sterlinden yaklaşık 50 sterline düşürüldüğü ve mayıs ayında da tamamen kesildiğini söyledi.

Haberde, Ukraynalıların bölgede iş olanakları için tarlalara yöneldiği ancak bombardımanlar nedeniyle mahsül toplayamadığı da ifade edildi. Donetsk yönetimine bağlı Sloviansk'ın cephe hattına en az 10 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.