Reuters: Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletecek

Reuters'ın kendi kaynaklarına dönük atıfla yaptığı haberine göre Avrupa Komisyonu, Rusya'dan gıda ve tahıl ihracatını etkilememek için Moskova'ya yönelik yaptırımlarda bir takım değişiklikler yapmayı planlıyor.

Öte yandan bugün teklif edilen yeni yaptırım paketi hakkında açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan altını ithalatına ambargo koyulmasını ve Rusya'ya gerçekleştirilen çifte amaçlı ürünlerin ve teknolojilerin ihracatına ilişkin kontrolün artırılmasını önerdiklerini söyledi.

Von der Leyen, pakette AB yaptırımlarının Rusya'nın diğer ülkelerle yaptığı tarım ürünleri ticaretini hiçbir şekilde kısıtlama amacı taşımadığının da açıklandığını belirtti.

Reuters'a açıklama yapan bir AB Komisyonu yetkilisi, tedbirin üçüncü ülkeler üzerinden Rus altın ithalatını da etkileyeceğini söyledi, ancak bunun nasıl işleyeceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Haziran ayında G7 ülkeleri Rus altınına ambargo koyma konusunda anlaşmıştı. Ancak Avrupa Birliği tarafından getirilen mali yaptırımlar nedeniyle, Rusya altınının Batı platformlarında ticaretini çoktan durdurdu.