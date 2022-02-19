Ukraynalı gazeteci canlı yayında milletvekiline saldırdı

Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim, Ukrayna'da televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. "İfade Özgürlüğü" adlı tartışma programında gazeteci Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı.

Butusov, milletvekili Şufriç’in Rusya yanlısı olduğunu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat’ta Rusya’nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye aldıklarını söyleyerek Şufriç’i "hainlikle" suçladı. Ortamın gerilmesi üzerine bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı. Milletvekili de aynı şekilde karşılık verince yumruklu kavga devam etti. Konukların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Butusov'un daha önce Donbass'ta havan topu ateşlediği görüntüler tepki çekmişti

Ukrayna merkezli bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni Yuriy Butusov, Donbass'ta büyük kalibreli havan topuyla 'Rus işgalcilere' ateş ettiği anın görüntülerini yayınlamıştı. Butusov'un bu paylaşımı tepkileri beraberinde getirmişti. Butusov'un bölgedeki çatışmaları izleyen diğer basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye attığı kaydedildi.

Bir basın mensubu Butusov'un havan toplu paylaşımının ardından, "Bu video, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yasaklı ağır silahları kullandığını değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun yanı sıra dileyen herkesin Donbass'taki cumhuriyetlerin topraklarına ateş açabileceğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.