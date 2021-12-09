Ukraynalı bakan: İşgal olursa çok sayıda ölü Rus askeri olur

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Sky News'a yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'yı işgale karar vermesi durumunda, çok sayıda ölü Rus askeri olacak" dedi.

Kremlin'i caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle ortak çalıştıklarını söyleyen Kuleba, "Biz, ortaklar olarak, Putin'e işgalin bedelini dayanılmaz hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Kuleba, "ABD ve diğer müttefikler Rusya'ya ekonomik olarak saldırabilir. Bizse alanda savaşırız. Bunu söylediğime üzgünüm, ancak savaşta çok sayıda ölü Rus askeri olur, Başkan Putin'in bunu istemeyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'yı siyasi mesaj, yaptırım ve ortaklarla askeri işbirliği seçenekleriyle caydırmayı planladıklarını söyleyen Kuleba, "NATO güçlerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'yla beraber savaşmalarını beklemiyoruz, ama onların desteğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.