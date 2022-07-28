Ukraynalı askeri yetkiliden 'Nazi Almanyası bağları' itirafı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 112. Bölge Savunma Tugayı Basın Subayı Andrey Kovalev bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna devletinin temellerinin 1941 yılında Nazi Almanya işgali sırasında ilan edilen "Ukrayna Devleti Kuruluş Senedi" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Temmuz tarihini "Ukrayna Bağımsızlık Günü" olarak ilan etmişti.

Ukraina 24'e konuşan Andrey Kovalev, Ukrayna tarihinde ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanabilecek birkaç tarih olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın bağımsızlığını yeniden sağladığı Nazi Almanyası işgaline referans veren Kovalev, 30 Haziran 1941'de Nazi işgali sırasında "Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığını" söyledi.

Ukrayna Devleti Kuruluş Senedi

Ukrayna'nın Nazi işgali sırasında, Nazi işbirlikçilerinin ilan ettiği 30 Haziran 1941 belge şu şekilde:

"Yeni yükselen Ukrayna devleti, lideri Adolf Hitler'in önderliğinde Avrupa'da ve dünyada yeni bir düzen yaratan ve Ukrayna halkının Moskova işgalinden kurtulmasına yardımcı olan büyük Nasyonal Sosyalist Almanya ile yakın işbirliği yapacak."