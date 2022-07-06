Almanya'da Die Linke bürosuna saldırı: 'Arkasında neo-Naziler var'

Almanya'da Die Linke'den (Sol Parti) Salı günü Oberhausen'deki parti genel merkezinin bombalanmasına ilişkin açıklama geldi. Die Linke Oberhausen lideri Yusuf Karaçelik, Junge Welt'e saldırının arkasında “sağcı terörün” olduğuna inandığını söyledi. Karaçelik, “Son birkaç hafta ve ay içinde sağdan çok sayıda tehdit mektubu aldık. Sağ aşırılık yanlıları ve neo-Nazi çıkartmaları defalarca pencerelerimize yapıştırıldı” dedi.

Ruhr bölgesindeki şehirde bulunan büroda gerçekleşen patlamada büyük hasar meydana geldi, ancak can kaybı olmadı. Olay yerinde el yapımı patlayıcının kalıntıları bulundu.

Karaçelik, ellerindeki tüm verileri yetkililere bildirdiklerini ancak yanıt alamadıklarını da sözlerine ekledi. Karaçelik, "Polis hâlâ sağ tehdidi ciddiye almıyor ve bize saldırının kendi saflarımızdan gelip gelemeyeceğini soruyor” dedi.