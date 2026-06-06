Ukrayna’dan uluslararası forumun son gününde St. Petersburg’a yeni saldırılar: Rusya 376 İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Ukrayna, Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’u da kapsayan geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenledi. Saldırı, kentte düzenlenen ve 130’dan fazla ülkeden yaklaşık 20 bin katılımcının yer aldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun son gününe denk geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 16 bölge ve alanda toplam 376 Ukrayna İHA’sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre İHA’ların hedef aldığı bölgeler arasında St. Petersburg’un da içinde bulunduğu Leningrad bölgesi, Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz üzerindeki alanlar yer aldı.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, bölgede 86 İHA’nın düşürüldüğünü belirterek “savaş operasyonlarının sürdüğünü” duyurdu. Leningrad bölgesi, St. Petersburg’un yanı sıra Rusya’nın Baltık kıyısındaki önemli limanlarını da kapsıyor.

Zelenskiy: Hedefte Kronstadt ve petrol deposu vardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna İHA’larının St. Petersburg bölgesine kadar yaklaşık 1000 kilometrelik mesafe katettiğini söyledi. Zelenskiy, hedefler arasında “düşmanın deniz kuvvetlerine ait cephanelikler ve Kronstadt’taki üs” bulunduğunu belirtti.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarının Krasnodar bölgesinde yaklaşık 500 kilometre derinliğe ulaştığını ve burada bir petrol deposunun vurulduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri açıklamasında “Rusya savaşını bitirmeli ve yaşama yönelik saldırılarını durdurmalı. Ukrayna’ya karşı her adaletsizlik hak ettiği yanıtı alacaktır. Bu savaşı bitirmenin zamanı geldi” dedi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun ilk günü olan çarşamba günü de Ukrayna İHA’larının kentteki bir petrol tesisini ve deniz üssünü hedef aldığı bildirilmişti.

Rusya’nın saldırılarında can kayıpları

Ukrayna tarafında da Rusya’nın saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandı. Zaporijya Bölge Valisi İvan Fedorov, Rusya’nın düzenlediği saldırının ardından kayıp olarak aranan iki erkeğin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Dnipropetrovsk bölgesinde ise Rusya’nın İHA ve topçu saldırılarında bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Putin, Zelenskiy’le görüşmeye kapıyı kapattı

Saldırılar, Kiev ve Moskova arasında doğrudan görüşme ihtimaline ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Zelenskiy, perşembe günü yaptığı açıklamada nadir görülen bir doğrudan çağrıyla Putin’e seslenerek “Ukrayna bu savaşı bizim aramızdaki doğrudan temas yoluyla bitirmeyi öneriyor. Bir görüşme teklif ediyorum” demişti.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada Zelenskiy ile yüz yüze görüşmenin bu aşamada “anlamı olmadığını” söyledi.

Putin, “Ukrayna tarafı için anlamlı olan tek şey, silahlı kuvvetlerimizin ilerleyişini durdurmaktır. Hepsi bu. Bizim ise anlaşmalara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Rusya lideri, önce uzmanların çalışarak çözüm önerileri geliştirmesi gerektiğini, ancak bundan sonra liderler düzeyinde bir görüşmenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Tarafların pozisyonları uzak

Moskova ve Kiev’in savaşı bitirmeye dönük koşulları arasındaki mesafe ise kapanmış değil. Rusya, Ukrayna’dan ele geçirdiği toprakları elinde tutacağı bir anlaşmayı kabul edebileceğini belirtirken, Kiev ancak topraklarının iade edilmesi halinde bir anlaşmayı kabul edeceğini vurguluyor.

Sahadaki saldırıların karşılıklı olarak yoğunlaştığı koşullarda, diplomatik çözüm ihtimali de şimdilik uzak görünüyor.