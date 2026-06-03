Ukrayna forum günü St. Petersburg’u hedef aldı: Rusya yüzlerce İHA düşürdüğünü duyurdu

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Rusya, Ukrayna’nın salı gecesi ülke topraklarına yönelik geniş çaplı İHA saldırısı düzenlediğini, yüzlerce İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre sınır bölgelerinin yanı sıra Moskova, St. Petersburg ve ülkenin batısındaki Novgorod’a kadar uzanan bölgelerde 350’den fazla Ukrayna İHA’sı önlendi ve imha edildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, Leningrad bölgesinde yaklaşık 60 İHA’nın düşürüldüğünü söyledi. Beglov, gece boyunca düzenlenen saldırıda üç ilçenin hedef alındığını, bazı kişilerin yaralandığını ve altyapı tesislerinde hasar meydana geldiğini bildirdi.

Smolensk’te iki itfaiyeci öldü

Belarus sınırına yakın Smolensk kentinde de “kritik altyapı tesislerinin” hedef alındığı açıklandı.

Smolensk Valisi Vasiliy Anohin, düşürülen bir Ukrayna İHA’sının parçalarının yol açtığı yangına müdahale eden iki itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Anokhin, iki itfaiyeci ile bir sivilin de hafif yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy: Kilit hedefler vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya içlerine yönelik “uzun menzilli saldırıların” St. Petersburg petrol terminali dahil olmak üzere “kilit hedefleri” vurduğunu söyledi.

St. Petersburg petrol terminali, Rusya’nın kuzeybatısındaki en büyük petrol aktarma komplekslerinden biri olarak biliniyor.

Zelenskiy, hedefler arasında St. Petersburg yakınlarındaki ada limanı Kronstadt üssündeki askeri noktaların ve Tambov bölgesinde Rus silah üretimiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir tesisin de bulunduğunu belirtti.

Ukrayna lideri ayrıca Rusya’daki bir tesiste patlamalar ve yangınlar çıktığını gösteren görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir yüksek binanın arkasından yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.

Ekonomi forumu sırasında saldırı

Saldırılar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun başladığı gün gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Davos’u” olarak anılan forum, ülkenin en önemli uluslararası ekonomik etkinliklerinden biri olarak görülüyor.

St. Petersburg Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava sahasının çarşamba sabahı kısıtlandığı, bu nedenle yaklaşık iki düzine uçuşta gecikme yaşandığı açıklandı.

Ukrayna uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı

Ukrayna, bu yıl orta ve uzun menzilli İHA kapasitesini hızla geliştirerek Rusya’nın petrol tesisleri ve cephe hattının çok ötesindeki hedeflere yönelik saldırılarını artırdı.

Zelenskiy, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı planı, barışı yaklaştırmak için gerektiği gibi uygulanıyor” dedi.

Ukrayna’nın Rusya içlerine yönelik saldırısı, Rusya’nın salı sabahı Kiev ve Dnipro başta olmak üzere Ukrayna kentlerine düzenlediği geniş çaplı saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti. Ukraynalı yetkililere göre bu saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti.