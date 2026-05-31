Ukrayna’dan Rusya’nın enerji altyapısına yeni saldırılar

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Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Rusya’nın farklı bölgelerinde enerji ve sanayi tesislerini hedef aldı. Rus yetkililer, gece boyunca düzenlenen saldırılarda birçok bölgede altyapı tesislerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Volga Nehri kıyısında yer alan ve çok sayıda petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Saratov bölgesinin Valisi Roman Busargin, Telegram’dan yaptığı açıklamada saldırılarda “sivil altyapının” zarar gördüğünü belirtti.

Ukrayna ordusu ise Saratov petrol rafinerisini hedef aldığını doğruladı. Kiev yönetimi, buna karşılık Rusya’nın kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Kirov’da petrol pompa istasyonu hedef alındı

Moskova’nın kuzeydoğusunda, Ukrayna sınırına yaklaşık 1300 kilometre uzaklıkta bulunan Kirov bölgesinde de saldırılar bildirildi. Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, Urjumsky bölgesindeki bir tesisin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna ordusu, Kirov’daki saldırıyı da doğrulayarak bölgede bulunan Lazarevo petrol pompa istasyonunun hedef alındığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Rostov, Voronej ve Belgorod bölgelerinin valileri de saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Belgorod’da üç sivilin yaralandığı açıklandı.

Kırım’da benzin satışına sınırlama

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da ise yönetimin başındaki Sergey Aksyonov, benzin satışlarına yönelik kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.

Aksyonov kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Ancak Ukrayna, son aylarda Kırım’a yakın Rusya’nın güneybatısındaki yakıt altyapısını hedef alan saldırılarını artırmıştı.

Zelenskiy’den hava savunması çağrısı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya’dan yeni bir Iris-T hava savunma füze rampası aldıklarını açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Kiev’in müttefiklerinden daha fazla hava savunma mühimmatı talep etti. Zelenskiy, “Rus saldırılarını püskürtebilmek için hava savunma sistemlerine yetecek kapasitede füzelere de ihtiyacımız var” dedi.