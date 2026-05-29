Medvedev’den Avrupa’ya İHA yanıtı: 'Savaşın doğrudan tarafısınız, huzur içinde uyuyamayacaksınız'

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Romanya’da bir apartmana İHA düşmesinin ardından Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere yanıt verdi. Medvedev, Avrupa devletlerinin Ukrayna’ya verdikleri destek nedeniyle Rusya’ya karşı savaşın doğrudan tarafı olduğunu belirtti ve benzer olayların süreceğini söyledi.

‘AB ülkeleri bu konuda sussun’

Medvedev, Rusya’nın sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, Romanya’ya düşen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ancak bunun Avrupa ülkelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını ifade eden Medvedev, “Her durumda tüm AB ülkelerinin bu konuda susması gerekiyor” dedi.

Avrupa devletlerinin artık Rusya’ya karşı savaşın doğrudan katılımcıları olduğunu kaydeden Medvedev, “Bunu artık kimse tartışmıyor” ifadesini kullandı.

'Avrupa Ukrayna’ya silah ve istihbarat sağlıyor'

Medvedev, Avrupa ülkelerini Ukrayna’ya silah, İHA parçaları ve istihbarat sağlamakla suçladı. Bu desteklerin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanıldığını belirten Medvedev, Avrupa liderlerinin savaşın sonuçlarından sorumlu olduğunu söyledi.

“Avrupa İHA'ları, bunların yedek parçaları, diğer silahlar ve istihbarat verileri her gün ülkemize yönelik saldırılarda yer alıyor” diyen Medvedev, bu saldırılar sonucunda Rusya’da konutların zarar gördüğünü ve sivillerin öldüğünü belirtti.

‘Bu devam edecek’

Medvedev, Avrupa ülkelerinin yurttaşlarını da uyardı. AB ülkelerinde yaşayanların savaş sürdüğü sürece “huzur içinde uyuyamayacağını” söyleyen Medvedev, “Hazırlıklı olsunlar, bu devam edecek. Bir savaş var!” dedi.

Medvedev ayrıca Ukrayna için İHA üretimiyle bağlantılı yerlerin “özellikle tehlikeli” hale gelebileceği konusunda uyardı.

NATO ve AB Moskova’yı hedef aldı

Romanya’daki olayın ardından Batılı ülkeler Moskova’yı hedef aldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın “müttefik topraklarının her karışını savunmaya” hazır olduğunu söyledi.

Rutte, X hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın pervasız davranışı hepimiz için tehlikedir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya’nın saldırganlığının “bir sınırı daha aştığını” belirterek, Avrupa Birliği’nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğini söyledi.

Putin bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Romanya’daki olaydan haberdar edildiğini açıkladı.

Romanya’nın olayın ardından Köstence’deki Rus konsolosluğunu kapatma ve Rus konsolosu sınır dışı etme kararı aldığı, Moskova’nın ise bu karara hızlı karşılık verileceğini duyurduğu bildirildi.