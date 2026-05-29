Rusya'ya ait olduğu öne sürülen dron Romanya'da bir binaya isabet etti

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Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın Galati kentinde bir insansız hava aracının bir konut binasına isabet ettiği, iki kişinin yaralandığı ve çarpmanın ardından yangın çıktığı öğrenildi.

Olay sonrası bölgeden çok sayıda kişi tahliye edilirken, patlamanın Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Romanya yetkilileri, patlamaya neden olan dronun Rusya'ya ait olduğunu söylerken, Rusya'dan henüz olaya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.

Romanya: Bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon

Romanya Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın eylemlerini “sorumsuz” olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu tür olayların Rusya’nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO’nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını savundu.