Ukrayna’dan Türk bankalarına yaptırım çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen sanctions.nazk.gov.ua adlı resmi uzantılı bir sitede Türk patron ve bankalara yaptırım yapılması için kampanya yürütülüyor.

Sputnik'in aktardığına göre, sitede aralarında Ziraat Bankası, İş Bankası ve Credit Europe Bank, Denizbank, Anadolu Efes yöneticileri ile çok sayıda Türk patrona yaptırım uygulanması için çağrıda bulunuldu.

Yaptırım gerekçesi olarak “Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerini maddi, finansal veya başka bir şekilde destekleyen finans sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir mülkiyet türünden şirket” ifadesine yer veriliyor.

Öte yandan açıklama kısmında, “Batılı pek çok yönetici elit, Rus şirketlerinin yönetim kurullarından çekildi. Ancak hala Rusya’da CEO, yönetim kurulu üyesi, kıdemli yönetici olarak çalışan ve Ukrayna’ya karşı savaşı finanse etmek üzere Rus bütçesine katkı sağlayanlar var. Uluslararası şirketler üzerinde yapılan baskı yeterli değil mi?” ifadesi de bulunuyor.

AKP'den tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu konuda bir soruya verdiği yanıtta, "Hiçbir ülkenin, hiçbir gerekçeyle Türkiye'ye karşı bir yaptırım çağrısında bulunması kabul edilemez. Bundan haberimiz var, takip ediyoruz. Kiev Büyükelçiliğimiz gerekli girişimleri yaptı. Bunun yanlış bir değerlendirme olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.