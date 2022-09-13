Medvedev: Ukrayna'ya gönderdiğimiz ültimatomlar sadece başlangıç

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Moskova'yla diyalog yürütmeye istekli olmadığını söylemesinin ardından bir açıklama yaptı.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Zelenskiy'in "ültimatom gönderenlerle diyaloğa girmeyeceğini" ifade ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Mevcut 'ültimatomlar', Moskova'nın gelecek talepleri öncesi bir çocuk antrenmanı. Zelenskiy bu talepleri biliyor. Bu talepler arasında Kiev rejiminin Rusya'nın şartları çerçevesinde tamamen teslim olması var."

Zelenskiy, CNN'e yaptığı açıklamada, Kiev'in ültimatomlar gönderen Moskova'yla diyalog için masaya oturmayacağını söylemişti.