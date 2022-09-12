UAEA Başkanı: Ukrayna ve Rusya ile görüşmelere başladım

Rusya’nın kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemeler gerçekleştiren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santrale dair yayımladığı raporda 'İlgili tüm tarafların bir nükleer güvenlik ve güvenlik koruma bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmasını gerektiriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Zaporijya Nükleer Santrali hakkında açıklamalarda bulunan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, santral çevresinde nükleer ve fiziksel koruma bölgesinin kurulması konusunda Rusya ve Ukrayna ile istişarelere başlandığını açıkladı.

Grossi, "Biliyorsunuz, birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil olarak nükleer güvenlik bölgesi ve santral çevresinde güvenli koruma bölgesi kurulması için bir toplantı teklif ettim ve konunun vazgeçilmez parçaları olan Ukrayna ve Rusya ile görüşmelere başladım" dedi.

Güvenli bölgenin oluşturulması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmanın gerekli olacağını sözlerine ekleyen Grossi, iki ülkenin çok basit bir şekilde tesise saldırı düzenlememe konusunda anlaşabileceğine inandığını söyledi.