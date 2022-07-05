Ukrayna'dan tahıl taşıyan Rus gemisi: 'Türkiye'ye tahıl için ödeme alındı'

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna’nın Zaporojye bölgesindeki Rusya destekli yetkili Vladimir Rogov, Berdyansk Limanı'ndan Türkiye'ye gönderilen tahıl için ödeme alındığını açıkladı. "Her şeyimiz mümkün olduğu kadar şeffaf. Gönderilen tahılın ücreti alındı. Herhangi bir sorunumuz yok" diyen Rogov, daha önce Berdyansk'tan gönderilen tahılın Türkiye'ye gittiğini doğruladı ancak tahıl yüklü bir Rus bandıralı geminin alıkonulması konusunda yorum yapmadı.

Sputnik'in haberine göre, Rogov, "Bin kere de söylesem, bunun bizim tahılımız, bizim kargomuz olmadığına yine de inanmayacaklar" yorumunu yaptı.

Satış Rusya üzerinden yapılmış

Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin başkanı olduğu söylenen Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye'den sevk edilen tahılın tahıl tüccarları tarafından bölgedeki çiftçilerden satın alındığını, demir, kara ve deniz yolu üzerinden yurtdışındaki alıcılara ulaştırıldığını söyledi.

7 bin ton tahıl yüklü ilk geminin geçen hafta Berdyansk Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydeden Balitskiy, ürünlerin bir Türk şirketine götürüldüğünü ve çiftçilerin henüz Ukrayna siciline kayıtlı olduğundan satış için Rusya'nın transit ülke olarak kullanıldığını belirtti.

Zaporojye'den başka ülkelere de satış yapılacak

Zaporojye bölgesinin yurtdışına tahıl satışı için anlaşmalara vardığını da anlatan Balitskiy, başta Irak, İran ve Suudi Arabistan olmak üzere genelde Ortadoğu ülkelerine satış yapmak istediklerini ifade etti. Balitskiy, en büyük anlaşmalardan birinin 150 bin tahıl için İran'la imzalandığını ekledi.