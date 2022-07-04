Türk yetkili: Çalıntı tahıl taşıdığı iddia edilen Rus gemisi araştırılıyor

Ukrayna Rusya’nın ele geçirdiği Berdyansk limanından çıkan, tahıl taşıyan Rusya bandralı kargo gemisi Zhibek Zholy’inin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna’nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan bir Rus kargo gemisine el koyduğunu açıkladı.

'Gemi durduruldu, araştırma devam ediyor'

Konuyla ilgili Reuters’e açıklamada bulunan üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna’nın Türkiye’den, Ukrayna’nın tahılının çalındığı iddiasıyla ilgili taleplerine ciddiyetle bakıyorum, konu halen araştırılıyor. İlk aşamada gelen talep üzerine Zhibek Zholy adlı gemiye Karasu açıklarında durduruldu. Söz konusu iddialar titizlikle araştırılıyor” dedi.

Yetkili, Türkiye’nin hem Rusya, hem Birleşmiş Millet, hem de üçüncü taraflarla konu hakkında irtibat halinde olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın Reuters'in yorum talebine yanıt vermediği aktarıldı.