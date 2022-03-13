Ukrayna'dan sonra Rusya'dan da 'müzakerelerde önemli ilerleme' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rus basınına demecinde Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söylemişti.

Bugün Rusya'dan da benzer bir açıklama yapıldı.

Sputnik'in haberine göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı ve müzakere delegasyonunun üyesi Leonid Slutskiy müzakerelerin başlangıcına göre Moskova ve Kiev’in sonuca odaklı önemli bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Slutskiy, “Benim şahsi beklentilerime göre bu ilerleme önümüzdeki birkaç gün içinde her iki delegasyonun ortak tutumuna, imzalanacak belgelere dönüşebilir” dedi.

Tarafların anlaşmaya varmasının önemine dikkat çeken Slutskiy, “Bu belgelerin imzalanması, operasyon kapsamındaki gerginlik derecesinin düşmesine ve elbette birçok insanın kurtarılmasına temel oluşturacak” vurgusunu yaptı.