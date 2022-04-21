Ukrayna'dan Rusya'ya Mariupol'de müzakere başlatma çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında kuşatma altında olan Azov Taburu'na 2 kez tesisleri terk etmeleri ve teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Azov Taburu'nun ABD, İngiltere ve Türkiye'ye askerlerin tahliyesi için "yeşil koridor" açılmasını sağlamaları talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ve Ukrayna müzakere heyeti üyesi David Arakhamia, sosyal medya hesaplarından Rus tarafına ön koşulsuz müzakere çağrısı yaptı.

Podolyak açıklamasında Mariupol’deki durmun çözümüne yönelik "Rus tarafıyla koşulsuz müzakere gerçekleştirebileceklerini" duyurarak, "Evet. Herhangi bir koşul olmadan Mariupol’de 'özel müzakere turu' düzenlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

David Arakhamia da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mihail Podolyak ve ben Rus tarafıyla askeri birliklerin ve sivillerin tahliyesine ilişkin müzakereler için Mariupol'a gelmeye hazırız" dedi. Azov Taburu'ndaki askerlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Arakhamia, "Bugün şehir savunucularıyla yapılan bir görüşmede askeri birliğimizin tahliyesi konusunda doğrudan yerinde bir müzakere turu yapılması önerisinde bulunuldu. Rus tarafından onay alır almaz müzakereler için hareket etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. (İHA)