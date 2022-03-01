Ukrayna'dan 'Rusya'nın verdiği kayıplar' açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın savaşta verdiği kayıplara ilişkin iddialarda bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın "1 Mart 12:00 saat itibariyle Rus birlikleri, yaklaşık 60 uçak ve helikopter, yaklaşık 200 tank, yaklaşık 850 zırhlı tıbbi araç ve 305 ağıra topçu çekiciden oluşan kayıplar verdi" dediği aktarıldı.

⚡️⚡️1 Mart 12:00 saat itibariyle Rus birlikleri, yaklaşık 60 uçak ve helikopter, yaklaşık 200 tank, yaklaşık 850 zırhlı tıbbi araç ve 305 ağıra topçu çekiciden oluşan kayalar verdi.



- Ukrayna Savunma Bakanlığı — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) March 1, 2022

Büyükelçiliğin paylaşımına göre, Rus birlikleri içerisinde yaklaşık toplam 5 bin 710 ölü ve yaralı var.