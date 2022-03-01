Ukrayna'dan 'Rusya'nın verdiği kayıplar' açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanlığı, '1 Mart itibariyle Rus birlikler yaklaşık 60 uçak ve helikopter, 200 tank, 850 zırhlı tıbbi araç ve ağır top taşıyan 305 araçtan oluşan kayıplar verdi' açıklamasında bulundu

Haber Merkezi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın savaşta verdiği kayıplara ilişkin iddialarda bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın "1 Mart 12:00 saat itibariyle Rus birlikleri, yaklaşık 60 uçak ve helikopter, yaklaşık 200 tank, yaklaşık 850 zırhlı tıbbi araç ve 305 ağıra topçu çekiciden oluşan kayıplar verdi" dediği aktarıldı.

Büyükelçiliğin paylaşımına göre, Rus birlikleri içerisinde yaklaşık toplam 5 bin 710 ölü ve yaralı var.

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