Ukrayna'dan Rusya'nın Kırım Köprüsü soruşturmasına 'saçmalık' yanıtı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), geçen hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün olduğunu açıklamasının ardından Ukrayna'dan ilk yanıt geldi.

FSB saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin belirlendiğini ve suçun planlamasına katılan 5 Rusya vatandaşı ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Andriy Yusov bir TV kanalına yaptığı açıklamada Rusya'daki soruşturmaya ilişkin "saçmalık" ifadesini kullandı.

Yusov Rusya'da Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin "FSB'nin ve Soruşturma Komitesi'nin tüm faaliyeti saçmalık" diye konuştu.

Reuters'ın aktardığına göre Yusov FSB ve Soruşturma Komitesi'nin "Putin rejimine hizmet eden yalanlar ürettiği"ni iddia ederek "Bu nedenle onların bir sonraki açıklamaları üzerine kesinlikle yorum yapmayacağız" dedi.