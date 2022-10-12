Rusya'dan Moskova'ya saldırı açıklaması: Önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Ukrayna'nın taşınabilir Igla füzesiyle düzenlemeyi planladığı saldırının engellendiğini ve bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) casusunun gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, saldırının hedefine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan FSB tarafından yapılan açıklamada geçen hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün olduğu belirtildi.

Kırım Köprüsü'ne saldırıya ilişkin 8 gözaltı

Sputnik'in haberine göre FSB'den yapılan açıklamada, saldırının organizatörlerinin müdürlüğün başkanı olan Kirill Budanov ile 'casusları' olduğu belirtildi.

Patlayıcının bir inşaat polietilen filmi ile rulolar halinde kamufle edildiği ve ağustos ayının başlarında Odessa limanından Bulgaristan'ın Ruse kentine nakledildiği kaydedilen açıklamada, tüm rota boyunca naklin kontrolü ve suç planına katılanlarla temasların, kendisini İvan İvanoviç olarak sunan bir Ana İstihbarat Müdürlüğü çalışanı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şahsın internet üzerinden satılan bir numarayı kullandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca koordinasyon için Sergey İvanoviç Andreyçenko kimliğini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "Suçun planlamasına katılan 5 Rusya vatandaşı ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

FSB, "terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yabancılar da dahil olmak üzere tüm organizatörlerin ve suç ortaklarının Rus yasalarına göre yargılanacağını" ifade etti.