Rusya: Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının failleri tespit edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırının Rusya'nın sivil altyapısını yok etmeye yönelik bir "terör saldırısı" olduğunu ifade ederken, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin ise bombalı saldırının faillerinin tespit edildiğini bildirdi.

Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde dün meydana gelen patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Patlamanın detaylarıyla ilgili Putin'e rapor veren Bastırkin olayın faillerine ulaştıklarını belirterek, "Ana Soruşturma departmanındaki soruşturma ekibimiz, uzmanlar, adli tıp uzmanları olay yerine çok hızlı bir şekilde ulaştı. Uzmanlarımız patlama sonuçlarını çok hızlı bir şekilde inceledi. İnfilak eden kamyonun rotasını Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar Bölgesi olarak belirledik. FSB elemanlarının desteğiyle, terör saldırısını hazırlayan ve Rusya Federasyonu topraklarından bu saldırıyı destekleyen kişiler tespit edildi" dedi.

'Rusya'nın sivil altyapısını yok etmeye yönelik terör saldırısıydı'

Rus televizyonlarından da canlı yayınlanan toplantıda kısa bir konuşma yapan Putin, "Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı. Bu saldırıyı planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir” dedi.

Söz konusu saldırıda bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, 3 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından Kerç Boğazı’nda güvenlik önlemleri artırılmıştı. (İHA)