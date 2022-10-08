Kırım Köprüsü patlamanın ardından tekrar trafiğe açıldı

Bugün erken saatlerde meydana gelen bir intihar saldırısı sonucu hasar gören Kırım Köprüsü'ndeki karayolu trafiği kısmen yeniden açıldı. Köprüdeki demiryolunun da bugün geç saatlerde tekrar kullanıma açılması bekleniyor.

Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti Başkanı Sergey Aksyonov Telegram kanalında, “Kırım Köprüsü boyunca araç hareketi yeniden başladı. Şu anda tam bir denetim prosedürü ile trafik araba ve otobüslere açık" açıklamasını paylaştı.

Öte yandan açıklamada kamyon sürücülerine köprü yerine Kerç feribot geçişini kullanmaları tavsiye edildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, köprüde karayolu trafiğinin yeniden açıldığını ve her iki yönde dönüşümlü trafik için bir şeridin mevcut olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ysa köprünün trafiğe açılmış halinin videosunu paylaştı.

Bugün erken saatlerde, köprüde bir kamyonun patlamasının ardından Kırım'a giden bir trenin yedi yakıt tankının alev aldığını açıklamıştı.

Olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Köprüde meydana gelen hasarın 200-500 milyon ruble (3,2 ila 8 milyon dolar) olduğunu tahmin ediyor.

Ukrayna hükümet görevlileri, üst düzey yetkililerin patlamayı kutlamalarına karşın sorumluluğu üstlenmedi. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu'ysa, "Bu operasyonun arkasında olduğuna inanılan Ukrayna özel harekat birimlerini" tebrik etti.