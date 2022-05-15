Rusya'da Belgorod Bölge Valiliği, Ukrayna güçlerinin bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Sereda köyünün hedef alındığı belirtilen saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Merkezi
Berkay Kemal Önoğlu
Haber Merkezi
Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod bölgesine saldırı
Rusya'da Belgorod Bölge Valiliği, Ukrayna güçlerinin Sereda köyünü hedef aldığını, saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Haber Merkezi
Rusya'da Belgorod Bölge Valiliği, Ukrayna güçlerinin bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Sereda köyünün hedef alındığı belirtilen saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.