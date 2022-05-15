Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod bölgesine saldırı

Rusya'da Belgorod Bölge Valiliği, Ukrayna güçlerinin Sereda köyünü hedef aldığını, saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Rusya'da Belgorod Bölge Valiliği, Ukrayna güçlerinin bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Sereda köyünün hedef alındığı belirtilen saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

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