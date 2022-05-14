Lavrov: Batı Rusya'ya karşı kapsamlı bir hibrit savaş ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri ve Savunma Politikaları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın sonuçlarını tüm dünyanın hissedeceğini söyledi.

Lavrov, “Kolektif Batı bize karşı kapsamlı bir hibrit savaş ilan etti ve tüm bunların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor, ancak sonuçlarını istisnasız olarak herkesin hissedeceği açık” dedi.

Sputnik'in haberine göre ABD ve Avrupalı politikacıların Rusya'yı tecrit etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Lavrov, bunun birçok uzman tarafından da dile getirildiğine dikkat çekti.

'AB bağımsızlığını kaybetmek üzere'

Lavrov, Batı'nın Rusya'nın itibarını sarsmaya yönelik politikasını ‘yağmacı’ olarak nitelendirerek, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Moskova’yı eski ‘altın milyar’ dışındaki ülkelere daha da yaklaştırdığını ve bunun karşılıklı olan kaçınılmaz bir süreç olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, AB’nin bağımsızlığını tamamen kaybetmek üzere olduğunu ve Avrupalıların yaşam kalitesini ABD’nin çıkarlarlarına feda ettiğini dile getirdi.