Ukrayna'dan Rusya'da petrol deposundaki yangına ilişkin ilk açıklama

Ukrayna Rusya'nın Belgorod kentinde petrol deposunda çıkan yangına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde bulunan bir petrol deposunda yangın çıkmış, bölge valisi Gladkov, petrol deposundaki yangının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki helikopterin hava saldırısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanik düzenlediği basın toplantısında "bu iddiaları ne doğrulayacağını ne de yalanlayacağını" söyledi.

Motuzyanik "Ukrayna şu anda Ukrayna topraklarında Rus saldırganlığına karşı bir savunma operasyonu yürütüyor ve bu, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki her felaketten sorumlu olduğu anlamına gelmiyor. Bu iddiaları ne doğrulayacağım ne de yalanlayacağım" diye konuştu.