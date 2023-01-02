Ukrayna'dan Rus tesisine saldırı: 60'tan fazla asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Makeyevka kentinde düzenlediği füze saldırısında 63 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre açıklamada, saldırının Rus kuvvetleri tarafından kullanılan geçici bir yerleşim bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ABD tarafından tedarik edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan 6 füzeyle gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Kiev rejimi tarafından, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yer alan Makeyevka’daki Rus birliklerinden birinin bulunduğu geçici konuşlanma noktasına ABD yapımı altı HIMARS roketi ile saldırı düzenlenmiştir. HIMARS roketlerinin ikisi, Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştür" denildi.

4 füzenin, geçici konuşlanma yerine düşmesi sonucu buradaki 63 Rus askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin akraba ve yakınlarına gereken yardımın gösterileceği vurgulandı.

Öte yandan Bakanlık, saldırının ne zaman düzenlendiğine ilişkin açıklama yapmadı.

Fakat DHC Enformasyon Bakan Yardımcısı Daniil Bezsonov, daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna güçlerinin yılbaşı gecesi Makeyevka’da bulunan bir teknik okul binasına HIMARS roketleriyle saldırı düzenlediğine ilişkin haberleri doğrulamıştı. Bezsonov, binada bulunan Rus askerlerin saldırı sırasında yılbaşı sofrasında olduklarını söylemişti.

Öte yandan BBC'de yer alan habere göre Ukrayna ordusu Donetsk'te düzenlenen füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldüğünü iddia etti.