Ukrayna: Rusya Kiev'in altyapısına İHA saldırıları düzenledi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, başkent Kiev'in Desnyan semtinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydederek, "Başkentin Desnyan semtinde 19 yaşındaki bir erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadesini kullandı.

Kliçko, saldırıların bazı yerlerde elektrik ve ısıtma sisteminin kesilmesine neden olduğunu ifade etti. Telegram hesabından açıklama yapan Klitschko, "Kentte kritik elektrik kesintileri var" ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, Kiev Askeri İdaresi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kiev'e Rus saldırısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu dakika itibariyle başkentin üzerinde yaklaşık 10 hava hedefi vuruldu. Hava alarmı devam ediyor" denildi.

Yerel basındaki haberlere göre ise Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Ukrayna ordusu da, Ukrayna hava savunma sistemlerinin sabaha karşı 03.00 sularında Kiev üzerinde 20 hava unsurunu yok ettiğini açıkladı.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bölge ve başkent gürültülü: İHA'ların gece saldırısı. Ruslar Shahed İHA'sıyla birkaç dalga saldırıda bulundu. Kritik altyapı tesisleri hedef alındı. Hava savunmamız faaliyette" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki bölgesel komutanlık ise, bugün erken saatlerde Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde görülen İran yapımı İHA'lardan dokuzunun hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya tarafından fırlatılan İran yapımı Shahed İHA'larından 45'inin düşürüldüğünü söylemişti.