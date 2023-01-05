Ukrayna'dan Rus Ortodoks Kilisesi'nin 'ateşkes' çağrısına ret

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, Ukrayna ve Donbass'ta Noel ateşkesi çağrısında bulunarak, 6-7 Ocak'ta karşılıklı saldırıların durmasını önermişti. Ukrayna bu çağrıya olumsuz yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, kişisel Twitter hesabından, Noel Bayramı sırasında ateşkese sıcak bakmadıklarını ifade ederek Rus Ortodoks Kilisesi'ni, Rusya'yı Ukraynalılara karşı "soykırım yapmaya çağırmak ve toplu katliamı teşvik etmekle" suçladı.

Podolyak, "Dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi'nin Noel ateşkesiyle ilgili açıklaması alaycı bir tuzak ve bir propaganda unsurudur" dedi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce Kremlin'in gündeminde Noel ateşkesi olmadığını söylemişti.