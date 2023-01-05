Rus Ortodoks Kilisesi'nden Noel için ateşkes çağrısı

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, Ukrayna ve Donbass'ta Noel ateşkesi çağrısında bulundu.

Patrikhane'den yapılan açıklamada, "Ben, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, iç çatışmaya dahil olan tüm tarafları, Ortodoks halkının kiliseye gidebilmesi için 6 Ocak Moskova saati ile 12:00 ile 7 Ocak 12:00 arasında bir Noel ateşkesi oluşturmaya çağırıyorum" denildi.

Ortodoks dünyası, batılı mezheplerden farklı olarak Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor. Ortodoks Kilisesi hâlâ Jülyen takvimine göre İsa'nın doğumunu kutlamayı seçtiği için Ortodoks Noel günü her 7 Ocak'ta gerçekleşiyor. Gregoryen takviminde ise Noel 25 Aralık'a denk geliyor.